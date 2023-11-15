В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, спавший 6 тысяч лет

18:40 2023-11-15
В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, спавший 6 тысяч лет

Страна замерла в ожидании его извержения. Землетрясения уже встряхнули портовый город Гриндавик, жители которого эвакуированы.

В рыбацкий городок Гриндавик пошла магма от вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. А его подземные удары достигли такой силы, что властям пришлось эвакуировать горожан. В целом в стране объявили чрезвычайное положение.

Эксперты не исключают, что, если лава выйдет на поверхность, город может уйти под землю. Когда это может случиться, трудно сказать. Но Гриндавик уже разрезала огромная трещина, из которой поднимается пар. В городе повреждены системы электроснабжения и водопровода.

Некоторые здания повреждены, некоторые нет. У нас очень опасная ситуация, – поделился житель Гриндавика Гуннар Хардарсон.

На полуострове Рейкьянес, где расположен тот самый спавший 6 тысяч лет вулкан, сейсмическая активность повысилась в октябре.

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