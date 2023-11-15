Богач из Гонконга отдал более 140 тысяч долларов за килограммовый деликатес

22:16 2023-11-15
Богач из Гонконга отдал более 140 тысяч долларов за килограммовый деликатес

Обеспеченный житель Гонконга выкупил на аукционе килограм редкого деликатеса стоимостью более 140 000 долларов. Желающих купить данный лот было немало, на аукционе разгорелись настоящие баталии.

Предметом жарких торгов стал редкостный деликатес - белый трюфель Альба, весом в 1,04 кг.

К проданному лоту бонусом прилагается вечеринка на четверых человек с итальянскими винами и булкой паннетоне, весом в 5 кг.

Роскошная еда продавалась на 24 аукционе белых трюфелей Альба, который проводился в Пьемонте в Италии.

Дополнительно подобные мероприятия проводились в Гонконге, Сингапуре, Франкфурте, Вене.

За доставшийся лот богач заплатил 140 845 долларов.

Белый трюфель - это особенный гриб, который сложно вырастить искусственным способом.

В дикой природе он встречается крайне редко, поэтому и стоит так дорого.

В Минске, кстати, купить белый трюфель можно по цене 250 рублей за 10-граммовую баночку.

За килограмм продукта пришлось бы отдать 25 000 рублей.

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