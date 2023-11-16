9 строгих табу, чтобы сохранить зубы здоровыми: советы профессиональных стоматологов

Стоматологи настоятельно рекомендуют не делать некоторые вещи, которые могут плохо повлиять на зубы.

Нельзя грызть кубики льда, которые подают вместе с прохладительными напитками. Лед твердый и очень холодный, это два вредных фактора для зубов, особенно если они уже с пломбами.

Грызть ногти - привычка, которая вредит зубам. Люди, которые любят покусывать кончики ногтей, стирают эмаль по краям зубов, зубы становятся уязвимы для кариеса, эрозии, инфекции, повышается чувствительность к холодной, горячей воде, к сладкой пище.

Стоматологи категорически против открывания зубами различных пакетов и пробок. Такие действия создают ненужную нагрузку на зубы, могут со временем привести к повреждениям, болям, в конечном итоге даже к удалению зубов.

Самые вредные конфеты - желейные мармеладки, например, желатиновые червяки или мишки. Они липкие, тягучие, застревают между зубами и способствуют развитию кариеса и выталкиванию пломб.

Отказаться также стоит от больших порций алкоголя. Это приводит к сухости во рту, снижению выработки слюны. Она нужна для очищения полости рта, защиты зубов, нейтрализации кислот. Недостаток слюны ведет к появлению кариеса.

Курение - один из главных врагов зубов. Табак плохо влияет на цвет зубов, может вызывать рак полости рта.

Не игнорируйте процедуру чистки зубов, особенно перед сном. Можно провести целый день, не используя зубную щетку, но если лечь спать с нечищенными зубами, вреда будет гораздо больше.

Ночью во рту будут размножаться вредоносные бактерии, представляя большую опасность для здоровья всей ротовой полости.

Не используйте щетку с жесткой щетиной, она стирает и истончает зубную эмаль. Также такие средства гигиены могут травмировать десны.

Ну и конечно нельзя пропускать профилактические осмотры у стоматолога. Проблему лучше решать на ранней стадии, а не запускать до такой степени, когда зуб уже нуждается в удалении.