Экс-музыканта «Би-2» Николая Плявина обнаружили мертвым в арендной квартире

Клавишник и барабанщик «Би-2» и «Дюны» умер в съемном жилье, сообщает СтарХит.

Мужчине было 64 года. Причины его смерти пока не установлены. Со ссылкой на "осведомленных людей" издание пишет, что артист был "весь в крови". Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Пока никто из бывших коллег не прокомментировал уход мужчины.

Как известно, Лева из "Би-2" находится вне России, покинув страну из-за позиции по СВО. Группа выступает теперь в Европе и Америке.