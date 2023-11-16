Экс-музыканта «Би-2» Николая Плявина обнаружили мертвым в арендной квартире

Клавишник и барабанщик «Би-2» и «Дюны» умер в съемном жилье, сообщает СтарХит.
Мужчине было 64 года. Причины его смерти пока не установлены. Со ссылкой на "осведомленных людей" издание пишет, что артист был "весь в крови". Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Пока никто из бывших коллег не прокомментировал уход мужчины.
Как известно, Лева из "Би-2" находится вне России, покинув страну из-за позиции по СВО. Группа выступает теперь в Европе и Америке.
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