Комик Слава Комиссаренко развелся с супругой-вебкамщицей

Слава Комиссаренко вынужденно очень быстро развелся со своей возлюбленной Юлией Шашковой. Поводом стало то, что подписчики накопали на его пассию компромат: якобы до знакомства с комиком она зарабатывала вебкам-моделью.

Но и после развода проблемы 38-летнего Славы не завершились. Он признался, что теперь не может нормально ходить на свидания.

Даже если красотки сами напрашиваются на рандеву с ним, при встрече заявляют ему, что он лузер.