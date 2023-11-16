Комик Слава Комиссаренко развелся с супругой-вебкамщицей

Слава Комиссаренко вынужденно очень быстро развелся со своей возлюбленной Юлией Шашковой. Поводом стало то, что подписчики накопали на его пассию компромат: якобы до знакомства с комиком она зарабатывала вебкам-моделью.
Но и после развода проблемы 38-летнего Славы не завершились. Он признался, что теперь не может нормально ходить на свидания.
Даже если красотки сами напрашиваются на рандеву с ним, при встрече заявляют ему, что он лузер.
На первом свидании было все хорошо, — рассказал Комиссаренко в личном влоге.
На втором пришли ко мне. Она выпила вина, поймала кукарачу. В какой-то момент говорит: «Знаешь, что тебе скажу? Тебе никто не скажет. Твоя проблема в том, что сидишь и думаешь: «Я звезда!» Я же тебе скажу, что ты не звезда, ты неудачник».
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