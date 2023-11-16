Лолита пригрозила Разину и назвала его «дешевкой и альфонсом»

Певица Лолита Милявская гарантировала покинувшему Россию продюсеру Андрею Разину проблемы в случае его возвращения. В интервью Алле Шишкиной на ее YouTube-канале звезда обвинила Разина в мошенничестве, назвав «падалью».

Мразин? Он к шоу-бизнесу отношения не имеет. Он мошенник, альфонс, дешевка, и жил за счет Юры Шатунова, — прокомментировала Милявская.

По словам певицы, отъезд продюсера из РФ был «к счастью». Лолита рекомендовала Разину не приближаться к России, в обратном случае ему гарантированы проблемы. Артистка добавила, что сообщество артистов договорилось не прощать экс-продюсера золотого состава «Ласкового мая».

Переехавший в Америку Разин в соцсети опубликовал пост с угрозами в адрес артистов, которые принимали участие в концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова. Мероприятие при этом обозвал «сатанинским».