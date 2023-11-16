Агата Муцениеце возвращается в Латвию

Агата Муцениеце родилась в Риге и поступила в российский ВГИК. Сегодня она - одна из наиболее востребованных и популярных в России актрис.

Из-за плотного рабочего графика звезда редко ездит к родным в Латвию. Но, как узнал VOICE, скоро она все-таки отправится на свою родину. Поездка запланирована на конец ноября.

По словам актрисы, причина в том, что её сыну Тимофею надо делать паспорт.

Хотя Агата Муцениеце живет в России много лет, у нее до сих пор нет российского гражданства. Из-за этого она не смогла получить главную роль в фильме Клима Шипенко «Вызов», ее сыграла Юлия Пересильд.