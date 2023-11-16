Зрители пришли в шок от финального трейлера фильма «Брат- 3»

Все меньше времени остается до премьеры боевика «Брат-3». На днях авторы проекта выпустили в свет финальный трейлер треш-картины, дающий представление о том, что она расскажет.
Как сообщает КП, лента отчасти искусственно состарена, она специально снята на советскую камеру «Кварц» и кинопленку Super 8. Зрители будто видят ретроспективу — героев боевика в молодости.
В картине вообще немало цитат, которые отсылают к советским временам. В ролике появляются братья Торсуевы, рэпер Птаха, звезда «Кадетства» Павел Бессонов (Степан Перепечко), француз Оливье Сиу. И даже - Эрик Робертс, который с акцентом произносит фразу «Тамбовский волк тебе товарищ».
Публика предстоящий фильм, который должен выйти 23 ноября, приняла по-разному.
Данила, прости, мы все *******. Фильм даже не вышел, а мне уже жалко потраченных на него денег.
Как можно не понимать ущербности попыток паразитировать на любимой классике. Этот кинофильм был обречен с момента, когда кто-то слишком умный дал ему это название, - написали зрители под роликом.
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