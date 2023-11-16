Актер Павел Деревянко попал в крупный финансовый скандал

Как сообщает 5-tv.ru, на Павла Деревянко заявление в полицию написал житель Москвы, лишившийся средств на криптобизнесе артиста. Заявитель вложил в компанию, которой владеют Деревянко и его партнер Григорий Мулузян, миллион рублей. Но через год с лишним никакой прибыли вкладчик не дождался.

Как сообщалось ранее, Деревянко с товарищем инвестировал в этот бизнес 145 миллионов российских рублей. Вложенная сумма окупилась. Артист привлек в новое финансовое дело своего коллегу по цеху Артема Ткаченко.

В свою очередь, Григорий подключил к бизнесу давнего друга Сергея Николаенко, который занял предпринимателям большую сумму на особых условиях - 50 процентов прибыли должны были достаться ему, а оставшуюся половину предстояло разделить Деревянко и Мулузян.

Но после обвала на финансовой бирже все средства сгорели. А долг остался. Деревянко отказался его погашать, заявив, что его обманули. Артист пытается доказать это с помощью адвокатов.

Адвокат актера Евгений Розенблат заявил: