ИИ-модель Айтана Лопес сумела привлечь более 100 000 подписчиков

Сегодня технологии в сфере ИИ настолько развиты, что их продукты сложно отличить от настоящих людей.

Разработчики The Clueless создали фитнес-модель Айтану Лопес. Виртуальная красавица ведет блог в соцсетях и зарабатывает средства на сгенерированных при помощи ИИ снимках.

Доход Айтаны за этот месяц составил $4000. У нее более 100 000 подписчиков, многие из которых не подозревают, что следят за жизнью несуществующего человека.

Разработчики объяснили, что специально создали Айтану неидеальной, чтобы она была похожа на людей, которым присущи недостатки.