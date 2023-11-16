Как уменьшить свой биологический возраст на 5 лет: вырабатывать полезные привычки

09:53 2023-11-16
Как уменьшить свой биологический возраст на 5 лет: вырабатывать полезные привычки

Американская кардиологическая ассоциация предложила обновленный список факторов, влияющих на состояние здоровья и биологический возраст.

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Возраст, прописанный в паспорте, это всего лишь цифры, выглядеть и чувствовать себя человек может совсем на другой возраст. Он и называется биологическим.

Например, парень 27 лет, курящий, малоподвижный, не следящий за своим питанием, может иметь биологический возраст 32-33 года.

Между тем, 49-летний мужчина, который хорошо высыпается, правильно питается, занимается спортом, может биологически ощущать себя и выглядеть на 44 и даже младше.

Таким образом, биологический возраст куда важнее записи в паспорте, и повлиять на него в состоянии каждый человек. Как уменьшить этот показатель на 5 лет?

Ешьте цельные продукты, отдавайте предпочтение овощам, фруктам, нежирным белкам, орехам, семенам. Откажитесь по возможности от обработанных продуктов, особенно от обработанных углеводов и сахара.

Двигайтесь как можно больше. Минимальная нагрузка для взрослых в неделю, рекомендуемая специалистами: 75 минут активной деятельности или 150 минут умеренной.

Не обязательно ходить регулярно в тренажерный зал. Можно потанцевать дома под музыку, заняться йогой (есть обучающие бесплатные ролики в ютубе), выйти из транспорта или лифта и пройтись лишний раз пешком.

Избегайте сидячего образа жизни, делайте разминки постоянно.

Откажитесь от сигарет, опасны для здоровья не только традиционное употребление табака, но и вейпинг, и пассивное курение.

Такие привычки очень плохо отражаются на сердце.

Не лишайте себя сна. Взрослый человек должен отдыхать ночью около 7-9 часов. Все, что меньше или больше, вредит сердечно-сосудистой системе.

Следите за весом. Не нужно изнурять себя жестокими диетами, от этого будет только хуже. Однако свой постоянный нормальный вес надо поддерживать, вес, в котором вы себя комфортно ощущаете.

Нет единой нормы в этом смысле, ориентироваться надо на особенности телосложения.

Держите холестерин под контролем. Избыток приводит к тяжелым проблемам с сердцем. Периодически нужно проводить анализ крови, чтобы отслеживать этот важный показатель здоровья.

Поддерживать низкий уровень холестерина помогают физические нагрузки, нормальный вес, отказ от курения. Снизить показатель можно продуктами с высоким содержанием растворимой клетчатки и фитостеролов (орехи, авокадо, оливковое масло, фасоль, соя, яблоки, виноград, клубника, цитрусовые).

Следите за сахаром в крови. В этом помогают опять-таки профилактические анализы и здоровая диета.

Все время проверяйте кровяное давление. В норме показатели должны составлять 120/80 мм рт. ст. Уберите из жизни алкоголь, вредную пищу и уменьшите уровень стресса, это поможет избежать развития гипертонии.

Важно помнить, что генетика тоже играет огромную роль в состоянии здоровья. Поэтому без регулярных осмотров у врача не обойтись даже здоровому человеку.

Если вы ни разу не следовали здоровым привычкам, начать не поздно в любом возрасте, хорошие результаты все равно будут.

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