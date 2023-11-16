В Мексике на глазах у верующих заплакала статуя Девы Марии

В городе Эль-Чаналь в Мексике верующие заметили, что по лицу статуи Девы Марии стекают слезы, сообщает Рамблер со ссылкой на Metro.

Люди съезжаются в католический храм, чтобы лично посмотреть на «чудо». Прихожане уверены, что статуя заплакала из-за роста преступлений в мексиканском штате Колима, где расположен город.

Итальянский исследователь Луиджи Гарлашелли, в свое время проверявший подлинность Туринской плащаницы, нашел явлению рациональное объяснение. Он считает, что статуи из некоторых материалов хорошо впитывают воду.

Он уверен, что эффект плача может создать полая статуя из керамики или гипса, наполненная водой.