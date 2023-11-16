Ученые сумели превратить углекислый газ в полезные и чистые продукты

Испанским ученым удалось преобразовать углекислый газ в полезные и полностью полезные продукты. В их числе - ацетон, эфир или насыщенные кислородом углеводороды, необходимые для разработки экологически чистого топлива.

Это было достигнуто и запатентовано исследователями UNED во главе с профессором Франсиско Иварс-Барсело из Департамента неорганической и технической химии.

По словам ученого, созданная система позволит извлекать выгоду и преобразовывать некоторые из наиболее вредных газов - такие, как метан или углекислый газ.

Разработка исследователей действует как "химический трансформатор". Она производит новые полезные вещества без выделения новых газов.

Иварс-Барсело уточнил, что, помимо ацетона или "димелитного" эфира, который используется в качестве хладагента или для производства некоторых пластмасс, можно также получить этанол, пропанол или изопропанол, объемы спроса на которые очень высоки во всем мире.

Исследования продолжают продвигаться с целью оптимизации как материалов, так и всего каталитического процесса, - сказал ученый.

И добавил, что его первыми результатами уже заинтересовались несколько компаний.