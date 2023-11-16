В арендной квартире в Нью-Йорке нашли сразу трех мертвецов

10:35 2023-11-16
В арендной квартире в Нью-Йорке нашли сразу трех мертвецов

На телах жертв множество ножевых ранений. Полиция считает, что инцидент может быть связан со спором хозяина и жильцов об оплате аренды.

Трое жильцов одной из квартир в Нью-Йорке были найдены мертвыми. Домовладелец сам явился в полицейский участок и признался в совершении "чего-то плохого", пишут местные СМИ.

54-летний мужчина взят под стражу, но никаких обвинений ему предъявлено не было, сообщает телеканал CBS.

По данным источников СМИ, инцидент может быть связан со спором об оплате аренды. Согласно данным полиции, хозяин жилья сказал, что у него проблемы с арендаторами.

В "плохой" квартире полиция обнаружила трупы двух женщин и мужчины, личности которых пока не установлены. Все жертвы получили множественные ножевые ранения. Ожидается, что вскрытие даст более подробную информацию.

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