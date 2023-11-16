Премьера Канады выгнали из ресторана в Ванкувере пропалестинские протестующие

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден покинуть ресторан в Ванкувере, куда пришел пообедать во вторник вечером. Против него ополчилась группы протестующих, требующая прекращения огня в Газе.

Более десятка пропалестинских граждан вошли в ресторан с криками "прекратить огонь немедленно". Трюдо и его спутница после начала акции протеста встали из-за стола и покинули помещение в сопровождении нескольких телохранителей.

Некоторые протестующие обвинили премьера в том, что у него на руках "кровь".

Канада - один из главных союзников Израиля. Страна не обращалась к Израилю с просьбой о прекращении огня в секторе Газа, ограничившись просьбой о "гуманитарных паузах" в боевых действиях между израильской армией и боевиками ХАМАС.

Во вторник Трюдо упомянул о тысячах детей и женщин, погибших в результате израильских нападений в секторе Газа, и призвал Израиль к "максимальной сдержанности".