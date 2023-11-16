Банда Толстопятовых одна из самых дерзких банд в истории СССР

Одна из самых дерзких банд в истории СССР. Её отличали уникальная оснащённость и тщательная продуманность преступных операций. Благодаря этому банда стала долгожителем по меркам преступного мира и действовала на протяжении пяти лет.

Лидер банды Вячеслав Толстопятов с ранних лет имел проблемы с законом.

Он прекрасно рисовал и уже в подростковом возрасте наловчился так подделывать денежные банкноты, что спокойно расплачивался ими в магазинах и такси.

На протяжении нескольких лет Толстопятову удавалось расплачиваться поддельными купюрами, не вызывая подозрения.

До тех пор, пока он не обнаглел до такой степени, что начал рисовать купюры только с одной стороны (с другой стороны оставался чистый лист). Эта бравада и сгубила его. Внимательный таксист заметил подвох и сдал его милиции.

В тюрьме он провёл четыре года, завёл полезные знакомства в криминальном мире и вышел на свободу с твёрдым намерением сколотить свою банду.

Ему удалось вовлечь в дело старшего брата (он был старше на 16 лет).

Братья оборудовали штаб банды в тщательно замаскированном помещении с потайными дверями и взялись за вооружение личного состава. Пистолеты, гранаты и даже бронежилеты они делали сами. Недостающие детали доставали через знакомых рабочих с завода.

Понимая, что использование для грабежей личных автомобилей рано или поздно выдаст их, на дело решено было ходить на чужих автомобилях.

Бандиты тщательно отработали план захвата чужих машин. Как правило, один из бандитов ловил попутку, после чего "случайно" встречал на дороге друзей и просил остановить машину.

После этого водителя связывали и кидали в багажник. На этой машине преступники совершали налёт и уходили с места преступления, а затем бросали её.

На преступления они ходили, надевая чулки на голову, за что получили прозвище банды Фантомасов.

Преступную деятельность они начали в 1968 году.

Однако первые попытки оказались неудачными. Преступникам не повезло и они не довели замысел до конца. Сначала водителю удалось от них убежать и они отменили налёт, а затем просто опоздали к прибытию инкассаторов.

Только третий налёт на один из ростовских магазинов был доведён до конца. Но и его нельзя назвать удачным. Преступникам удалось захватить лишь 500 с небольшим рублей. При этом они застрелили прохожего, который пытался им помешать.

Братья стали тщательнее планировать преступления. Узнавали дни выдачи зарплат на предприятиях, изучали местность и пути отхода, выясняли время прибытия и отъезда инкассаторов.

Им удалось совершить несколько удачных налётов, но затем они натолкнулись на неожиданное сопротивление. Инкассатор сумел укрыться от налетчиков и открыл по ним огонь, ранив одного из бандитов по фамилии Горшков. После этого они почти на два года залегли на дно.

На последнем этапе существования банды ей сопутствовал криминальный успех. Бандитам несколько раз удалось сорвать немалый куш.

На них охотилась вся ростовская милиция, однако бандиты оставались неуловимыми.

Их преступная деятельность завершилась летом 1973 года, когда милиционеры в перестрелке обезвредили и задержали уходивших с места преступления бандитов, застрелив одного и ранив другого (ранен был Горшков, который отличался особой невезучестью и в ходе налётов получил три ранения, что было поводом для шуток внутри банды).

Братья Толстопятовы и Горшков были приговорены к смертной казни и расстреляны в начале марта 1975 года.

Остальные бандиты получили тюремные сроки.

Всего на счету банды почти полтора десятка вооружённых налётов, два убитых и трое раненых.