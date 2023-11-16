Племянница Дональда Трампа Рассказала о дешевых и странных рождественских подарках, которые он подарил

В течение многих лет Мэри Трамп была ярым критиком своего дяди. В мемуарах “Слишком много и никогда не бывает достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире” Мэри Трамп делится откровенными анекдотами о своей семье, включая привычки Трампов дарить подарки.

Согласно книге, Мэри Трамп получила необычные и недорогие рождественские подарки от своего дяди и его первой жены Иваны. Они включали в себя упаковку нижнего белья из трех штук и подарочную корзину с крекерами, сардинами и салями, в которой отсутствовала банка икры.

Однажды она получила от Дональда и Иваны Трамп единственную золотую туфельку lamé, наполненную леденцами. Она вспомнила момент, когда ее дядя вошел в комнату и, не узнав подарка, спросил: "Что это?". Мэри ответила: “Это подарок от тебя”.

В другом случае юная Мэри Трамп получила упаковку нижнего белья стоимостью 12 долларов, а ее брату подарили устаревший журнал в кожаном переплете.

В мемуарах также освещаются неудобные семейные рождественские праздники. В том числе описаны случаи, когда Дональд Трамп и его брат Роберт ругали свою мать Мэри Маклауд Трамп за то, что она подала говядину вместо традиционной индейки.

Семейные ужины были полны напряжения, а их бабушка проводила трапезу со склоненной головой, что является яркой иллюстрацией натянутых отношений в семье.

Книга Мэри Трамп исследует эмоциональный ландшафт семьи Трампов, которую описывает как заброшенную и больную, отмеченную отсутствующим отцом и матерью.

Автор описывает своего дедушку Фреда Трампа-старшего как “высокофункционального социопата”, чей стиль воспитания значительно повлиял на его детей, включая Дональда Трампа.

В книге описываются такие черты характера, как нарциссизм, травля и помпезность, которые повлияли на семейную динамику Дональда Трампа.

Автор предполагает, что эти качества оказали длительное влияние на поведение и личность бывшего президента США.

В октябре Мэри Трамп раскритиковала восприятие Дональда Трампа как чрезвычайно богатого человека, сделавшего все своими руками. Она опровергла этот образ, указав на значительное наследство от его отца.

Она подчеркнула, что бизнес-империя Дональда Трампа, предположительно построенная на выплате 413 миллионов долларов из состояния Фреда Трампа за счет уклонения от уплаты налогов в 1990-х годах, может оказаться под угрозой.

После смерти моего дедушки Дональд унаследовал еще пару сотен миллионов долларов. Стоит отметить, что империя, которую Дональд сумел растратить за последние 30 лет, — та, которую он рискует потерять из—за предполагаемого массового мошенничества, - принадлежала его отцу. Это никогда ему не принадлежало.

Об этом Мэри написала в своем блоге.