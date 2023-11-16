Племянница Дональда Трампа Рассказала о дешевых и странных рождественских подарках, которые он подарил

10:57 2023-11-16
Племянница Дональда Трампа Рассказала о дешевых и странных рождественских подарках, которые он подарил

Мэри Леа Трамп, американский психолог и писательница, недавно попала в заголовки газет со своими комментариями по поводу судебного разбирательства с участием ее дяди, бывшего президента США Дональда Трампа.

Slide 1

В течение многих лет Мэри Трамп была ярым критиком своего дяди. В мемуарах “Слишком много и никогда не бывает достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире” Мэри Трамп делится откровенными анекдотами о своей семье, включая привычки Трампов дарить подарки.

Согласно книге, Мэри Трамп получила необычные и недорогие рождественские подарки от своего дяди и его первой жены Иваны. Они включали в себя упаковку нижнего белья из трех штук и подарочную корзину с крекерами, сардинами и салями, в которой отсутствовала банка икры.

Однажды она получила от Дональда и Иваны Трамп единственную золотую туфельку lamé, наполненную леденцами. Она вспомнила момент, когда ее дядя вошел в комнату и, не узнав подарка, спросил: "Что это?". Мэри ответила: “Это подарок от тебя”.

В другом случае юная Мэри Трамп получила упаковку нижнего белья стоимостью 12 долларов, а ее брату подарили устаревший журнал в кожаном переплете.

В мемуарах также освещаются неудобные семейные рождественские праздники. В том числе описаны случаи, когда Дональд Трамп и его брат Роберт ругали свою мать Мэри Маклауд Трамп за то, что она подала говядину вместо традиционной индейки.

Семейные ужины были полны напряжения, а их бабушка проводила трапезу со склоненной головой, что является яркой иллюстрацией натянутых отношений в семье.

Книга Мэри Трамп исследует эмоциональный ландшафт семьи Трампов, которую описывает как заброшенную и больную, отмеченную отсутствующим отцом и матерью.

Автор описывает своего дедушку Фреда Трампа-старшего как “высокофункционального социопата”, чей стиль воспитания значительно повлиял на его детей, включая Дональда Трампа.

В книге описываются такие черты характера, как нарциссизм, травля и помпезность, которые повлияли на семейную динамику Дональда Трампа.

Автор предполагает, что эти качества оказали длительное влияние на поведение и личность бывшего президента США.

В октябре Мэри Трамп раскритиковала восприятие Дональда Трампа как чрезвычайно богатого человека, сделавшего все своими руками. Она опровергла этот образ, указав на значительное наследство от его отца.

Она подчеркнула, что бизнес-империя Дональда Трампа, предположительно построенная на выплате 413 миллионов долларов из состояния Фреда Трампа за счет уклонения от уплаты налогов в 1990-х годах, может оказаться под угрозой.

После смерти моего дедушки Дональд унаследовал еще пару сотен миллионов долларов. Стоит отметить, что империя, которую Дональд сумел растратить за последние 30 лет, — та, которую он рискует потерять из—за предполагаемого массового мошенничества, - принадлежала его отцу. Это никогда ему не принадлежало.

Об этом Мэри написала в своем блоге.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
11:59

Наталья Гончарова

Мексиканские фанаты Пола Маккартни готовы на все, чтобы увидеть легендарного артиста

Мексиканские фанаты Пола Маккартни готовы на все, чтобы увидеть легендарного артиста

14 ноября тысячи поклонников "Beatles" двинулись к гостинице "Four seasons", куда должен был прибыть Пол Маккартни с концертом.
Наталья Гончарова
11:40

Наталья Гончарова

Женщина, гулявшая по пляжу Колумбии, скончалась от удара молнии

Женщина, гулявшая по пляжу Колумбии, скончалась от удара молнии

34-летняя туристка из Венесуэлы Флойаланис Майрет Ривас Роман, прогуливаясь по пляжу Ла-Бокинья (северный район города Картахена в Колумбии), погибла от удара молнии.
Светлана Игнатьева
11:40

Светлана Игнатьева

В Непале запретили Тик Ток потому, что это нарушает социальную гармонию

В Непале запретили Тик Ток потому, что это нарушает социальную гармонию

По словам министра иностранных дел страны Нараяна Пракаша Сауда, ранее соцсети предлагали зарегистрироваться и платить налоги.
Наталья Гончарова
11:26

Наталья Гончарова

Река Нил покраснела, поразив весь мир

Река Нил покраснела, поразив весь мир

Странный цвет реки Нил напугал жителей стран, где она протекает. Версий, по которым произошло такое явление, выдвигается несколько.
Храмова Оксана
11:25

Храмова Оксана

Миллениалы рассказали о разрушительных методах воспитания, которые применяли их родители-бумеры

Миллениалы рассказали о разрушительных методах воспитания, которые применяли их родители-бумеры

Эти токсичные родительские привычки повзрослевшие дети никогда не будут применять по отношению к своим сыновьям и дочерям.
Светлана Игнатьева
11:19

Светлана Игнатьева

Эксперты советуют для хорошего сна выбирать на зиму утяжеленное одеяло

Эксперты советуют для хорошего сна выбирать на зиму утяжеленное одеяло

По мнению профессионалов, оно должно весить в среднем 10 процентов от веса человека.
Светлана Игнатьева
11:07

Светлана Игнатьева

Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и заявил о близком конце Нетаньяху

Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и заявил о близком конце Нетаньяху

Турецкий лидер также призвал главу Израиля раскрыть, есть ли у его страны атомное оружие.
article_image 09:21

Лунные деревья - это нечто особенное

Это не очередная острая андеграундная инди-группа, а один из бесконечных забавных фактов о растениях.

article_image 09:18

Кимоно буквально переводится как “вещь для ношения”

Японцы известны своей пунктуальностью и точным образом жизни, но, похоже, у них также есть особая словесная дисциплина.

article_image 21:28

Визитной карточкой артиста Ярослава Евдокимова является песня «Фантазер»

Он впервые ее исполнил на фестивале «Песня-89». Певец был очень популярным в 80-90-е годы прошлого века, но и в наши дни на его концерты приходит много людей, в том числе и молодежи.