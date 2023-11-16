Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и заявил о близком конце Нетаньяху

11:07 2023-11-16
Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и заявил о близком конце Нетаньяху

Турецкий лидер также призвал главу Израиля раскрыть, есть ли у его страны атомное оружие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль является "террористическим государством" из-за ответных ударов, в результате которых гибнут мирные жители в Газе. Он также добавил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху "пришел конец".

Я открыто говорю, что Израиль - террористическое государство, - сказал Эрдоган в выступлении перед парламентской группой своей партии ПСР.

Эрдоган призвал лидера Израиля раскрыть, есть ли у его страны атомное оружие и заявил, что Израиль угрожал применить его.

Неважно, сколько у вас атомного оружия. Тебе конец, - заявил он в адрес Нетаньяху.

Эрдоган обвинил Израиль в том, что при поддержке Запада страна "продолжает свои массовые убийства в течение 40 дней".

Преднамеренно нападая на больницы и школы, Израиль полностью разрушает город, - отметил турецкий лидер.

По его словам, в Газе из-за этого уже погибли более 11 000 человек, из них две трети - женщины и дети. Эрдоган при этом добавил, что западные страны и особенно Соединенные Штаты "запятнали себя кровью" за поддержку Израиля.

Наталья Гончарова
11:59

Наталья Гончарова

Мексиканские фанаты Пола Маккартни готовы на все, чтобы увидеть легендарного артиста

Мексиканские фанаты Пола Маккартни готовы на все, чтобы увидеть легендарного артиста

14 ноября тысячи поклонников "Beatles" двинулись к гостинице "Four seasons", куда должен был прибыть Пол Маккартни с концертом.
Наталья Гончарова
11:40

Наталья Гончарова

Женщина, гулявшая по пляжу Колумбии, скончалась от удара молнии

Женщина, гулявшая по пляжу Колумбии, скончалась от удара молнии

34-летняя туристка из Венесуэлы Флойаланис Майрет Ривас Роман, прогуливаясь по пляжу Ла-Бокинья (северный район города Картахена в Колумбии), погибла от удара молнии.
Светлана Игнатьева
11:40

Светлана Игнатьева

В Непале запретили Тик Ток потому, что это нарушает социальную гармонию

В Непале запретили Тик Ток потому, что это нарушает социальную гармонию

По словам министра иностранных дел страны Нараяна Пракаша Сауда, ранее соцсети предлагали зарегистрироваться и платить налоги.
Наталья Гончарова
11:26

Наталья Гончарова

Река Нил покраснела, поразив весь мир

Река Нил покраснела, поразив весь мир

Странный цвет реки Нил напугал жителей стран, где она протекает. Версий, по которым произошло такое явление, выдвигается несколько.
Храмова Оксана
11:25

Храмова Оксана

Миллениалы рассказали о разрушительных методах воспитания, которые применяли их родители-бумеры

Миллениалы рассказали о разрушительных методах воспитания, которые применяли их родители-бумеры

Эти токсичные родительские привычки повзрослевшие дети никогда не будут применять по отношению к своим сыновьям и дочерям.
Светлана Игнатьева
11:19

Светлана Игнатьева

Эксперты советуют для хорошего сна выбирать на зиму утяжеленное одеяло

Эксперты советуют для хорошего сна выбирать на зиму утяжеленное одеяло

По мнению профессионалов, оно должно весить в среднем 10 процентов от веса человека.
article_image 09:21

Лунные деревья - это нечто особенное

Это не очередная острая андеграундная инди-группа, а один из бесконечных забавных фактов о растениях.

article_image 09:18

Кимоно буквально переводится как “вещь для ношения”

Японцы известны своей пунктуальностью и точным образом жизни, но, похоже, у них также есть особая словесная дисциплина.

article_image 21:28

Визитной карточкой артиста Ярослава Евдокимова является песня «Фантазер»

Он впервые ее исполнил на фестивале «Песня-89». Певец был очень популярным в 80-90-е годы прошлого века, но и в наши дни на его концерты приходит много людей, в том числе и молодежи.