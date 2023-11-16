Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и заявил о близком конце Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль является "террористическим государством" из-за ответных ударов, в результате которых гибнут мирные жители в Газе. Он также добавил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху "пришел конец".

Я открыто говорю, что Израиль - террористическое государство, - сказал Эрдоган в выступлении перед парламентской группой своей партии ПСР.

Эрдоган призвал лидера Израиля раскрыть, есть ли у его страны атомное оружие и заявил, что Израиль угрожал применить его.

Неважно, сколько у вас атомного оружия. Тебе конец, - заявил он в адрес Нетаньяху.

Эрдоган обвинил Израиль в том, что при поддержке Запада страна "продолжает свои массовые убийства в течение 40 дней".

Преднамеренно нападая на больницы и школы, Израиль полностью разрушает город, - отметил турецкий лидер.

По его словам, в Газе из-за этого уже погибли более 11 000 человек, из них две трети - женщины и дети. Эрдоган при этом добавил, что западные страны и особенно Соединенные Штаты "запятнали себя кровью" за поддержку Израиля.