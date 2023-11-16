Эксперты советуют для хорошего сна выбирать на зиму утяжеленное одеяло

Хороший сон необходим для нашего хорошего здоровья. А для хорошего сна нужно правильное одеяло. В частности, зимой эксперты рекомендуют использовать утяжеленное одеяло.

Такое одеяло оказывает на тело давление, что вызывает секрецию гормонов, которая обеспечивает чувство благополучия и способствует хорошему сну. Давление одеяла также снижает уровень кортизола (гормона стресса) и вырабатывает серотонин (гормон хорошего самочувствия).

Кроме того, снимает синдром беспокойных ног, то есть - желание постоянно двигать ногами.

По мнению профессионалов, утяжеленное одеяло должно весить в среднем 10 процентов от веса человека. К примеру, женщине весом 70 кг нужно утяжеленное одеяло минимум на 7 кг.

При этом специалисты отмечают, что утяжеленное одеяло противопоказано людям, страдающим заболеваниями суставов, дыхательных путей или диабетом.