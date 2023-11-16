В Непале запретили Тик Ток потому, что это нарушает социальную гармонию

Правительство Непала решило запретить популярное приложение для социальных сетей TikTok, заявив, что оно нарушает “социальную гармонию” в стране.

Правительство запретило TikTok, потому что это необходимо для регулирования использования платформы соцсетей, которая нарушала социальную гармонию и добрую волю, - пояснил Министр иностранных дел страны Нараян Пракаш Сауд.

По его словам, чтобы сделать платформы соцсетей подотчетными, власти Непала попросило компании зарегистрироваться и открыть офис связи в стране, платить налоги и соблюдать законы и нормативные акты страны.

Было неясно, что послужило причиной запрета и отказался ли TikTok выполнить требования Непала.

Ранее, в 2018 году, Непал запретил все порнографические сайты.