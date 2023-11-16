Автомобильные соревнования: Пыль, скорость, ликования болельщиков

12:08 2023-11-16
Автомобильные соревнования: Пыль, скорость, ликования болельщиков

Признайтесь, что хоть раз, да и думали о том, чтобы вдавить педаль газа в пол и прогнаться на бешенной скорости по хорошей трассе, представляя себя пилотом гоночного болида.

Формула-1:

Самая популярная автогонка в мире. Впервые Гран-При Формула-1 прошла в 1950 году, и её победителем ста итальянец Джузеппе Фарина.

Так что в следующем году соревнование отметит свой 70-й день рождения.

В честь этого события организаторы обещают выпустить ряд новых правил, а команды-участницы – порадовать зрителей новыми, футуристическими карами.

Традиционно у гоночного соревнования имеются этапы – Гран-при, проводимые в разных странах.

Интересный факт про Формулу-1: на сегодняшний день имеется всего одна команда, принявшая участие во всех гонках с 1950 года - Scuderia Ferrari

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FIA WEC - Чемпионат мира по автогонкам на выносливость:

Это соревнование относительно молодое для мира автогонок, впервые оно прошло в 2012 году, но уже успело завоевать миллионы фанатских сердец.

Эта гонка организуется Западным автомобильным клубом, и стал приемником межконтинентального кубка Ле-Мана.

Особенность гонки кроется в её проведении в четырёх классах: 2-х спортпрототипов и 2-х класса автомобилей Gran Turismo.

Чемпионский титул разыгрывается же только среди автомобилей Gran Turismo и заводских автомобилей, среди остальных гонщиков – кубки и трофеи.

 

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Чемпионат мира по Ралли-кроссу:

Дебют соревнования состоялся в 2014 году. На сегодняшний день серия состоит из десяти этапов двухдневных соревнований.

Очки в них набираются в четырёх квалификационных сессиях, каждая из которых состоится из серии заездов.

Далее очки можно набрать в двух полуфиналах, в которых участвуют по шесть автомобилей, которым нужно преодолеть по шесть кругов.

И заключительным становится финал, где участвуют всего шесть автомобилей. Победитель финального заезда считается победителем этапа.

В чемпионате мира по ралли-кроссу участвуют автомобили только в классе Supercar(то есть полноприводные авто с двухлитровыми турбодвигателями мощностью примерно в 600 лошадиных сил).

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Гонки DTM:

Немецкая серия гоночных соревнований, проводимая с 2000 года и организуемая авто компаниями Opal и Mercedes- Benz.

Популярность эта серия обрела благодаря оригинальному своду правил, что делает соревнования зрелищными, а исход непредсказуемым.

К примеру, организаторы не допускают «гонку бюджетов» (т.е. политика «у кого больше денег, у того и тачка круче» здесь не работает), а ещё ограничивают количество тренировок и тестов вне гонок.

Машина должна служить весь сезон, что не даёт использовать запасные моторы и шасси.

В DTM принимают участие гонщики совершенно разных категорий и сфер.

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WRC.Чемпионат мира по ралли.

Раллийная гоночная серия, проводимая уже 46 лет (с 1973 года).

На каждое ралли участникам отводится два дня, чтобы ознакомится с трассой и ещё день, чтобы проверить спецтехнику.

Сами ралли обычно проводятся в течение 3-х дней, и состоят из 15-25 спецучастков.

Каждая команда выставляет по два автомобиля. Среднее количество автомобилей-участников обычно варьируется от 60 до 100.

Помимо заводских команд, в соревновании принимают участие и частные команды.

Участники этого чемпионата непосредственно друг с другом не соревнуются. Определяющим победу фактором здесь является время.

Гонщики стартую по очереди с интервалом в две минуты.

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