Автомобильные соревнования: Пыль, скорость, ликования болельщиков

Интересный факт про Формулу-1: на сегодняшний день имеется всего одна команда, принявшая участие во всех гонках с 1950 года - Scuderia Ferrari

Традиционно у гоночного соревнования имеются этапы – Гран-при, проводимые в разных странах.

В честь этого события организаторы обещают выпустить ряд новых правил, а команды-участницы – порадовать зрителей новыми, футуристическими карами.

Так что в следующем году соревнование отметит свой 70-й день рождения.

Самая популярная автогонка в мире. Впервые Гран-При Формула-1 прошла в 1950 году, и её победителем ста итальянец Джузеппе Фарина.

FIA WEC - Чемпионат мира по автогонкам на выносливость: Это соревнование относительно молодое для мира автогонок, впервые оно прошло в 2012 году, но уже успело завоевать миллионы фанатских сердец. Эта гонка организуется Западным автомобильным клубом, и стал приемником межконтинентального кубка Ле-Мана. Особенность гонки кроется в её проведении в четырёх классах: 2-х спортпрототипов и 2-х класса автомобилей Gran Turismo. Чемпионский титул разыгрывается же только среди автомобилей Gran Turismo и заводских автомобилей, среди остальных гонщиков – кубки и трофеи.

Чемпионат мира по Ралли-кроссу: Дебют соревнования состоялся в 2014 году. На сегодняшний день серия состоит из десяти этапов двухдневных соревнований. Очки в них набираются в четырёх квалификационных сессиях, каждая из которых состоится из серии заездов. Далее очки можно набрать в двух полуфиналах, в которых участвуют по шесть автомобилей, которым нужно преодолеть по шесть кругов. И заключительным становится финал, где участвуют всего шесть автомобилей. Победитель финального заезда считается победителем этапа. В чемпионате мира по ралли-кроссу участвуют автомобили только в классе Supercar(то есть полноприводные авто с двухлитровыми турбодвигателями мощностью примерно в 600 лошадиных сил).

Гонки DTM: Немецкая серия гоночных соревнований, проводимая с 2000 года и организуемая авто компаниями Opal и Mercedes- Benz. Популярность эта серия обрела благодаря оригинальному своду правил, что делает соревнования зрелищными, а исход непредсказуемым. К примеру, организаторы не допускают «гонку бюджетов» (т.е. политика «у кого больше денег, у того и тачка круче» здесь не работает), а ещё ограничивают количество тренировок и тестов вне гонок. Машина должна служить весь сезон, что не даёт использовать запасные моторы и шасси. В DTM принимают участие гонщики совершенно разных категорий и сфер.