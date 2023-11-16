Мария Антоньета Де Лас Ньевес ищет парня в свои 72 года

Известно, что в декабре текущего года мексиканской знаменитости стукнет 73 года.

Примечательно, что Мария Антоньета Де Лас Ньевес состояла в отношениях со своим мужем, теперь уже покойным, почти полвека.

На этот раз актриса рассматривает варианты проживания на разных территориях. Проще говоря, знаменитость хочет встречаться с потенциальным возлюбленным, но не делить быт.

Мексиканская артистка установила возрастные рамки для будущего избранника. Ей подойдет мужчина от 60 до 70 лет.