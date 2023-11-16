Марго Робби заставила рыдать своих поклонников в Австралии после того, как угостила всех посетителей ресторана бесплатными коктейлями

Посетители австралийского "общепита" принялись аплодировать звезде картины "Барби", когда та объявила, что угощает всех бесплатным коктейлями ее бренда джина Papa Salt.

Присутствующие там уверяют, что некоторые фанаты творчества Марго Робби плакали от красивого жеста селебрити.

Особенно люди расчувствовались, когда актриса более часа делала совместные снимки со всеми желающими.

Целая очередь поклонников выстроилась для того, чтобы приблизиться к кумиру.