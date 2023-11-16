Боярский признался, что после ковида у него развилась депрессия, которая не отпускает его до сих пор

Михаил Боярский сообщил, что после выписки из больницы, где его лечили от ковида, у него начались самые большие проблемы.

Последствия инфекции подействовали на него гораздо хуже пандемии, о чем он сообщил в интервью изданию MK.RU.

По словам актера, он очень долго восстанавливался, когда наблюдалась "неприятная депрессия".

Боярский думает, что так и не смог до конца выбраться из этого состояния. Страдает артист и физически, жалуется на память.