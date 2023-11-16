Турция по туризму обошла Францию, уступив место лишь одной Испании

Турция - это не только пьянящая красота Стамбула, уникальные пейзажи Каппадокии, великолепие храма в Эфесе, роскошные пляжи. Это еще и специализированные клиники, которые тоже пользуются огромным спросом у туристов.

В последние годы все больше иностранцев приезжает в Турцию за голливудской улыбкой или за пересадкой волос.

Согласно отчету World Travel Market, Турция по туризму уже теснит Францию, уступив пальму первенства только Испании. И медицинский туризм здесь играет не последнюю роль.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет этот процесс еще больше ускорится. Только в прошлом году Турцию посетили 44,6 миллиона иностранных гостей, что на 70 процентов больше, чем до Covidа.

Каждый месяц здесь открываются новые стоматологические клиники для обслуживания иностранных клиентов, которым требуется недорогая стоматологическая помощь.