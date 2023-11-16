Меладзе задолжал 275 000 рублей ФНС РФ

Телеграм-канал Shot сообщает, что исполнитель является одним из учредителей ООО «Вантаж», которое снимает ТЦ в московском районе Восточное Бирюлево.

По имеющимся данным, за последний год структура заработала 15 700 000 российских рублей.

Меладзе - один из первых артистов в РФ, кто выступил против СВО РФ в Украине.

В начале текущего года певец угодил в скандал, когда в соцсетях появился ролик, где Меладзе заканчивает украинский лозунг.