Меладзе задолжал 275 000 рублей ФНС РФ

14:53 2023-11-16
Меладзе задолжал 275 000 рублей ФНС РФ

Долг по налогам числится на компании "Вантаж", одним из учредителей которой является Валерий Меладзе.

Телеграм-канал Shot сообщает, что исполнитель является одним из учредителей ООО «Вантаж», которое снимает ТЦ в московском районе Восточное Бирюлево.

По имеющимся данным, за последний год структура заработала 15 700 000 российских рублей.

Меладзе - один из первых артистов в РФ, кто выступил против СВО РФ в Украине.

В начале текущего года певец угодил в скандал, когда в соцсетях появился ролик, где Меладзе заканчивает украинский лозунг.

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