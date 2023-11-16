Французский пенсионер-пчеловод изобрел гениальную ловушку для азиатских шершней

В 2016 году пчелы Дени Жаффре подверглись нападению азиатских шершней. В итоге француз решил изобрести систему защиты. И она сработала так хорошо, что пчеловод основал компанию по продаже таких систем.

Житель городка Бодилиса, что недалеко от Морле, рассказал:

Из-за азиатского шершня я потерял 50 ульев. Это половина того, что у меня было.

67-летний гений, прошедший путь от моряка до пчеловода, создал в 2019-м году революционную ловушку, призванную остановить нашествие азиатских шершней в Европе.

"Чрезвычайно эффективная " система отмечена за свою эффективность многими наградами.

Развитие нового бизнеса процветает. Дени Жаффре отправил свои ловушки в 18 европейских стран. Среди его покупателей самые разные клиенты - от пчеловодов до департаментов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, он расширил команду, которая насчитывает теперь семь сотрудников. В разы расширились и производственные помещения, где их изготавливают.