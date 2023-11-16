Адриана Лима показала лицо без косметики после обвинений в пластике

Честное фото Адрианы Лимы появилось на страничке в запрещенной сегодня в России соцсети.
42-летняя звезда подиума появилась на премьере картины «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» в Лос-Анджелесе, США, вызвав своим внешним видом шквал критики.
Юзеры заявили, что модель изменилась до неузнаваемости.
В ответ знаменитость выложила свое фото без косметики, обратив внимание, что показывает лицо уставшей многодетной матери.
Не забыла селебрити упомянуть, что кроме детей на ней еще забота о трех собаках.
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