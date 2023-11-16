Батрудинов назвал своего персонажа в сериале Счастливы вместе гаденышем с гаденьким лицом

Юморист Тимур Батрудинов дал интервью изданию Ura.ru, в рамках которого рассказал о своем персонаже в проекте "Счастливы вместе".

Он назвал своего героя самым отрицательным героем фильма.

Гаденыш с гаденьким лицом - такую характеристику Батрутдинов дал персонажу, которого сыграл.

Батрудинов обратил внимание, что в его жизни начался период, когда ему достаются роли одних отрицательных героев, что произошло после съемок в сериале «Мендельсоны».