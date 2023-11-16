Ургант ответил на увольнение пригласившего его в МГИМО педагога

Российский телеведущий Иван Ургант в рамках своего Телеграм-канала высказался относительно увольнения педагога МГИМО Юрия Кобаладзе после приглашения им знаменитости выступить перед студентами.
Ургант написал: «Ах, водевиль, водевиль…», — написал Ургант.
Об увольнении преподавателя сообщили 15 ноября. Студенты вуза намерены написать коллективное обращение, чтобы восстановить преподавателя в должности, но боятся отчисления.
Оказывается, о выступлении шоумена руководство МГИМО узнало уже после события. Мероприятие состоялось месяц назад.
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