Самолет, летевший из США в Бельгию, прервал полет из-за ЧП с лошадью на борту

16:05 2023-11-16
Самолет, летевший из США в Бельгию, прервал полет из-за ЧП с лошадью на борту

Животное вырвалось из бокса и его не смогли вернуть обратно, в итоге набравший высоту лайнер был вынужден вернуться в Нью-Йорк.

Бельгийский грузовой самолет, вылетевший из Нью-Йорка, вынужден был развернуться и вернуться в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди. 

Причиной этого стала вырвавшаяся из своего загона лошадь, которая была на борту, сообщают американские СМИ. Телеканал ABC News уточнил, что лошадь отвязалась, когда самолет уже набрал высоту около 9500 м над уровнем моря.

Пилот самолета Boeing 747 авиакомпании Air Atlanta Icelandic запросил разрешение вернуться в Нью-Йорк, потому что экипаж не смог обеспечить безопасное возвращение лошади в бокс.

Самолету пришлось сбросить около 20 тонн топлива над Атлантикой, прежде чем он смог приземлиться.

Наталья Гончарова
17:36

Наталья Гончарова

Вассерман сообщил, что у Меладзе могут конфисковать имущество из-за неуплаты налогов

Вассерман сообщил, что у Меладзе могут конфисковать имущество из-за неуплаты налогов

Член комитета Госдумы РФ по просвещению Анатолий Вассерман, что Валерий Меладзе может лишиться части своего имущества. если не погасит задолженность по налогам.
Светлана Игнатьева
17:33

Светлана Игнатьева

В Зимбабве представители сафари после вскрытия мертвой антилопы увидели страшное и забили тревогу

В Зимбабве представители сафари после вскрытия мертвой антилопы увидели страшное и забили тревогу

В ее желудке нашли 5 пластиковых пакетов. И такие истории в дикой природе встречаются все чаще.
Антон Райт
17:29

Антон Райт

С 18 ноября Финляндия закрывает четыре погранперехода на границе с Россией

С 18 ноября Финляндия закрывает четыре погранперехода на границе с Россией

Причина — обострение проблемы нелегальной миграции. Об этом говорится в заявлении финского правительства.
Наталья Гончарова
17:25

Наталья Гончарова

Билли Айлиш добилась через суд, чтобы 53-летний фанат не приближался к ней

Билли Айлиш добилась через суд, чтобы 53-летний фанат не приближался к ней

Суд запретил 53-летнему поклоннику американской исполнительницы Билли Айлиш приближаться к ней и ее родным.
Светлана Игнатьева
17:20

Светлана Игнатьева

В Лондоне посетительница бара увидела чек за коктейль размером в 2200 евро и расплакалась

В Лондоне посетительница бара увидела чек за коктейль размером в 2200 евро и расплакалась

Англичанка получила стресс, приняв чек на 18,90 фунтов стерлингов за стоимость в 1890 фунтов стерлингов.
Наталья Гончарова
16:47

Наталья Гончарова

Волочкова озвучила имена самых сексуальных футболистов

Волочкова озвучила имена самых сексуальных футболистов

Анастасия Волочкова назвала самыми сексуальными футболистами РФ Александра Кержакова и Артема Дзюбу.
Наталья Гончарова
16:23

Наталья Гончарова

ФНС РФ заблокировала счета Укупника

ФНС РФ заблокировала счета Укупника

Долги и пени, накопившиеся из-за задолженности, стали причиной ареста счетов композитора и исполнителя Аркадия Укупника.
article_image 13:54

Городец на Волге и его деревянное кружево

Деревянные дома в Городце - настоящее чудо. Каждый - уникален по своему.

article_image 09:21

Лунные деревья - это нечто особенное

Это не очередная острая андеграундная инди-группа, а один из бесконечных забавных фактов о растениях.

article_image 09:18

Кимоно буквально переводится как “вещь для ношения”

Японцы известны своей пунктуальностью и точным образом жизни, но, похоже, у них также есть особая словесная дисциплина.