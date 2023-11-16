Самолет, летевший из США в Бельгию, прервал полет из-за ЧП с лошадью на борту

Бельгийский грузовой самолет, вылетевший из Нью-Йорка, вынужден был развернуться и вернуться в международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди.

Причиной этого стала вырвавшаяся из своего загона лошадь, которая была на борту, сообщают американские СМИ. Телеканал ABC News уточнил, что лошадь отвязалась, когда самолет уже набрал высоту около 9500 м над уровнем моря.

Пилот самолета Boeing 747 авиакомпании Air Atlanta Icelandic запросил разрешение вернуться в Нью-Йорк, потому что экипаж не смог обеспечить безопасное возвращение лошади в бокс.

Самолету пришлось сбросить около 20 тонн топлива над Атлантикой, прежде чем он смог приземлиться.