ФНС РФ заблокировала счета Укупника

16:23 2023-11-16
ФНС РФ заблокировала счета Укупника

Долги и пени, накопившиеся из-за задолженности, стали причиной ареста счетов композитора и исполнителя Аркадия Укупника.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Аркадию Укупнику "пришло в районе 10 повесток о необходимости оплатить налоги".

Сумма задолженности - 42 000 российских рублей.

В связи с нарушением представители ФНС РФ приняли решение приостановить операции по счетам исполнителя.

Известно также, что коммерческая организация "Гольфстрим служба охраны" также имеет претензии к музыканту.

Структура пытается через суд вернуть 72 000 рублей, которые задолжал музыкант. Пока государственная инстанция обязала Укупника выплатить истцу только 47 000 рублей.

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