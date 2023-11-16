ФНС РФ заблокировала счета Укупника

Телеграм-канал Mash сообщает, что Аркадию Укупнику "пришло в районе 10 повесток о необходимости оплатить налоги".

Сумма задолженности - 42 000 российских рублей.

В связи с нарушением представители ФНС РФ приняли решение приостановить операции по счетам исполнителя.

Известно также, что коммерческая организация "Гольфстрим служба охраны" также имеет претензии к музыканту.

Структура пытается через суд вернуть 72 000 рублей, которые задолжал музыкант. Пока государственная инстанция обязала Укупника выплатить истцу только 47 000 рублей.