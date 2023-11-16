Волочкова озвучила имена самых сексуальных футболистов

Анастасия Волочкова утверждает, что Александр Кержаков и Артем Дзюба - самые сексуальные футболисты РФ.
Балерина не стала скрывать, что с Кержаковым знакома давно, еще со времен восстановления танцовщицы в Мариинском театре Питера.
Селебрити утверждает, что Александр ни капли не изменился, а с возрастом стал еще интереснее.
Анастасия сообщила также, что, когда поднялась волна негатива против Дзюбы, она была на его стороне.
Волочкова убеждена, что в будущем форвард "Локомотива" может сниматься в кино, поскольку внешность у него соответствующая.
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