Волочкова озвучила имена самых сексуальных футболистов

Анастасия Волочкова утверждает, что Александр Кержаков и Артем Дзюба - самые сексуальные футболисты РФ.

Балерина не стала скрывать, что с Кержаковым знакома давно, еще со времен восстановления танцовщицы в Мариинском театре Питера.

Селебрити утверждает, что Александр ни капли не изменился, а с возрастом стал еще интереснее.

Анастасия сообщила также, что, когда поднялась волна негатива против Дзюбы, она была на его стороне.

Волочкова убеждена, что в будущем форвард "Локомотива" может сниматься в кино, поскольку внешность у него соответствующая.