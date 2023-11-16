В Лондоне посетительница бара увидела чек за коктейль размером в 2200 евро и расплакалась

Хотя Лондон известен своими иногда высокими ценами, одна пара была шокирована счетом в пятизвездочном баре английской столицы.

Посетительница по имени Линси, выпив всего один коктейль, узнала, что за него следует заплатить почти 2200 евро.

Я показала квитанцию своему мужу, он был в ярости и выбежал из бара в смятении, - рассказывает она в видео на TikTok.

Потом Линси объяснила, что просто неправильно истолковала меню, приняв за 1890 фунтов стерлингов чек на 18,90 фунтов стерлингов.

Она рассказала, что после того, как у нее с мужем закончилось пятидневное пребывание в роскошном отеле, извинилась перед менеджером, который в конечном итоге не выставил им счет за напиток.