В Лондоне посетительница бара увидела чек за коктейль размером в 2200 евро и расплакалась

17:20 2023-11-16
В Лондоне посетительница бара увидела чек за коктейль размером в 2200 евро и расплакалась

Англичанка получила стресс, приняв чек на 18,90 фунтов стерлингов за стоимость в 1890 фунтов стерлингов.

Хотя Лондон известен своими иногда высокими ценами, одна пара была шокирована счетом в пятизвездочном баре английской столицы.

Посетительница по имени Линси, выпив всего один коктейль, узнала, что за него следует заплатить почти 2200 евро.

Я показала квитанцию своему мужу, он был в ярости и выбежал из бара в смятении, - рассказывает она в видео на TikTok.

Потом Линси объяснила, что просто неправильно истолковала меню, приняв за 1890 фунтов стерлингов чек на 18,90 фунтов стерлингов. 

Она рассказала, что после того, как у нее с мужем закончилось пятидневное пребывание в роскошном отеле, извинилась перед менеджером, который в конечном итоге не выставил им счет за напиток. 

Наталья Гончарова
17:36

Наталья Гончарова

Вассерман сообщил, что у Меладзе могут конфисковать имущество из-за неуплаты налогов

Вассерман сообщил, что у Меладзе могут конфисковать имущество из-за неуплаты налогов

Член комитета Госдумы РФ по просвещению Анатолий Вассерман, что Валерий Меладзе может лишиться части своего имущества. если не погасит задолженность по налогам.
Светлана Игнатьева
17:33

Светлана Игнатьева

В Зимбабве представители сафари после вскрытия мертвой антилопы увидели страшное и забили тревогу

В Зимбабве представители сафари после вскрытия мертвой антилопы увидели страшное и забили тревогу

В ее желудке нашли 5 пластиковых пакетов. И такие истории в дикой природе встречаются все чаще.
Антон Райт
17:29

Антон Райт

С 18 ноября Финляндия закрывает четыре погранперехода на границе с Россией

С 18 ноября Финляндия закрывает четыре погранперехода на границе с Россией

Причина — обострение проблемы нелегальной миграции. Об этом говорится в заявлении финского правительства.
Наталья Гончарова
17:25

Наталья Гончарова

Билли Айлиш добилась через суд, чтобы 53-летний фанат не приближался к ней

Билли Айлиш добилась через суд, чтобы 53-летний фанат не приближался к ней

Суд запретил 53-летнему поклоннику американской исполнительницы Билли Айлиш приближаться к ней и ее родным.
Наталья Гончарова
16:47

Наталья Гончарова

Волочкова озвучила имена самых сексуальных футболистов

Волочкова озвучила имена самых сексуальных футболистов

Анастасия Волочкова назвала самыми сексуальными футболистами РФ Александра Кержакова и Артема Дзюбу.
Наталья Гончарова
16:23

Наталья Гончарова

ФНС РФ заблокировала счета Укупника

ФНС РФ заблокировала счета Укупника

Долги и пени, накопившиеся из-за задолженности, стали причиной ареста счетов композитора и исполнителя Аркадия Укупника.
article_image 13:54

Городец на Волге и его деревянное кружево

Деревянные дома в Городце - настоящее чудо. Каждый - уникален по своему.

article_image 09:21

Лунные деревья - это нечто особенное

Это не очередная острая андеграундная инди-группа, а один из бесконечных забавных фактов о растениях.

article_image 09:18

Кимоно буквально переводится как “вещь для ношения”

Японцы известны своей пунктуальностью и точным образом жизни, но, похоже, у них также есть особая словесная дисциплина.