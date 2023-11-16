Билли Айлиш добилась через суд, чтобы 53-летний фанат не приближался к ней

Издание TMZ сообщает, что с сентября неадекватный фанат отправлял Билли Айлиш и ее близким уйму сообщений, включающих в себя «тревожные признания в любви», угрозы в адрес брата знаменитости.

53-летний мужчина не раз поджидал селебрити около ее дома или вблизи дома ее родных.

Айлиш обратилась по поводу в суд, который удовлетворил требование певицы оградить ее от настойчивого внимания со стороны поклонника.

Теперь почитателю таланта Билли нельзя подходить к ней и членам ее семьи ближе, чем на 100 ярдов (больше 90 метров). Он также не вправе теперь связываться с артисткой через соцсети.