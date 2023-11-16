С 18 ноября Финляндия закрывает четыре погранперехода на границе с Россией

В ночь с пятницы на субботу будет полностью закрыто движение на погранпереходах: «Ваалимаа/Торфяновка», «Нуйямаа/Брусничное», «Иматра/Светогорск» и «Ниирала/Вяртсиля».

Сообщается, что КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.