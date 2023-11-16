С 18 ноября Финляндия закрывает четыре погранперехода на границе с Россией

В ночь с пятницы на субботу будет полностью закрыто движение на погранпереходах: «Ваалимаа/Торфяновка», «Нуйямаа/Брусничное», «Иматра/Светогорск» и «Ниирала/Вяртсиля».
Сообщается, что КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
В ночь с пятницы на субботу будет полностью закрыто движение на погранпереходах: «Ваалимаа/Торфяновка», «Нуйямаа/Брусничное», «Иматра/Светогорск» и «Ниирала/Вяртсиля».
Сообщается, что КПП будут закрыты до 18 февраля 2024 года.
Деревянные дома в Городце - настоящее чудо. Каждый - уникален по своему.
Это не очередная острая андеграундная инди-группа, а один из бесконечных забавных фактов о растениях.
Японцы известны своей пунктуальностью и точным образом жизни, но, похоже, у них также есть особая словесная дисциплина.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__