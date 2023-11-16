В Зимбабве представители сафари после вскрытия мертвой антилопы увидели страшное и забили тревогу

Львиный парк Хараре - это заповедник в Зимбабве для львов и других диких животных, включая волков, шакалов, обезьян, бородавочников и лесных свиней.

Но тесное взаимодействие с туристами-людьми не всегда хорошо сказывается на животных. Например, у одной из умерших антилоп гну после вскрытия в желудке нашли 5 пластиковых пакетов.

Загрязнение пластиком - постоянно растущая проблема. По данным Программы ООН по окружающей среде, ежегодно закупается до 5 триллионов пластиковых пакетов. Половина всего производимого пластика при этом является одноразовым.

Употребление пластика в пищу становится все более распространенным явлением для диких животных. Недавно в Теллуриде, штат Колорадо, был подвергнут эвтаназии больной медведь, и вскрытие показало, что его пищеварительный тракт также был заблокирован пластиком несколько месяцев.