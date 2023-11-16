Вассерман сообщил, что у Меладзе могут конфисковать имущество из-за неуплаты налогов

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Анатолий Вассерман выразил сомнение в том, что Валерий Меладзе согласится добровольно отдать долги и уплатить штрафы, если пребывает не в РФ.

Политик убежден, что неуплата налогов артистом не останется без наказания.

Депутат не сомневается, что, если этого не сделать, то Меладзе может продолжить нарушать закон.

Напомним, что музыкант должен ФНС РФ 275 000 российских рублей.