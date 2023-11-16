Маска обвинили в антисиметизме

Илон Маск согласился с публикацией, размещенной в запрещенной в РФ соцсети, где говорится, что еврейские общины «разжигают ненависть к белым».

Миллиардер возмущен растущими «ордами меньшинств» в западных государствах. Маск убежден, что авторы публикации «сказали сущую правду».

По мнению предпринимателя, Антидиффамационная лига (американская еврейская неправительственная правозащитная организация) пропагандирует расизм в отношении белых людей.

Руководитель ADL Джонатан Гринблатт обвинил Маска в том, что его слова об организации "разожгли" антисемитскую ненависть, направленную против Лиги.