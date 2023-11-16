МИД Китая резко отреагировало на заявление Джо Байдена, в котором он назвал Си Цзиньпина диктатором

Он же сообщил, что по итогам разговора с китайским коллегой был достигнут «реальный прогресс», вместе с тем Байден заявил, что по-прежнему считает Си Цзиньпина диктатором.

"Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций", - заявил представитель МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, всегда есть имеющие скрытые мотивы люди, пытающиеся устроить провокацию с целью подрыва отношений Пекина и Вашингтона.

Однако, – сказала таким людям госпожа Нин, – их усилия в этом направлении не увенчаются успехом.