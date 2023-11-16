В Косово бывший учитель спас 400 уличных собак

Учитель физкультуры в Косово Лулзим Пренку начал подбирать бездомных собак и создал у себя дома небольшой приют. Но скоро животным там стало тесно.

Мы забираем собак с улиц. Тех, кто нуждается в уходе, отправляем к ветеринару. Вакцинируем, стерилизуем, и собаки готовы к усыновлению, - рассказал Пренку.

Волонтер подал заявку на международное финансирование проекта, чтобы открыть более крупный приют.

Сегодня в нем содержатся 400 собак всех пород, за ними ухаживают 4 временных сотрудника и несколько волонтеров.

Пренку надеется, что бывшие уличные собаки недолго проживут в приюте и найдут новых хозяев. 150 щенков уже нашли себе дома.