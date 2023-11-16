Кудрявцева ищет личного водителя для дочери, которому готова платить 70 000 рублей в месяц

Лера Кудрявцева отмечает, что водитель должен будет доставлять ребенка в детский сад и выполнять другие поручения хозяйки.

Ведущая обратила внимание, что для такой работы нужна справка о состоянии здоровья, солидный стаж за рулем, знание российской столицы.

Требования к потенциальному сотруднику она озвучила в рамках своего Телеграм-канала.

Знаменитость сообщила, что готова платить работнику 70 000 российских рублей, а трудоустроит его с 1 декабря.