Брежнева сообщила, что развелась с Меладзе, так как в этом браке вынуждена была постоянно притворяться

О том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе расстались, известно стало недавно.

Исполнительница сообщила в рамках собственного микроблога, что сделать счастливыми всех, оставаясь собой, не представляется возможным.

Знаменитость считает, что лучше рискнуть, оказавшись непонятым, чем быть любимым, но постоянно играть чужую роль.

Интересно, что Брежнева не указала прямо, что имеет в виду свои отношения с Меладзе, но подписчики решили, что певица говорит о браке с композитором.