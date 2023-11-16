Хаматова вышла с разбитым носом на сцену Нового Рижского театра

19:44 2023-11-16
Хаматова вышла с разбитым носом на сцену Нового Рижского театра

Чулпан Хаматова появилась перед зрителями с разбитым носом во время спектакля Рижского театра, режиссером которого стал Алвис Херманис.

В Сети распространились кадры, где Чулпан Хаматова вытирает кровь с лица платком.

На снимке рядом с артисткой сидит Кристина Крузе, которая замужем за режиссером постановки Алвис Херманис.

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Театральный деятель поставил спектакль «Страна глухих» по мотивам фильма Валерия Тодоровского, который был снят под впечатлением от пьесы Ренаты Литвиновой «Oбладать и принадлежать».

В картине Тодоровского Хаматова играла главные роли с Диной Корзун.

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