Хаматова вышла с разбитым носом на сцену Нового Рижского театра

5 способов экономии для садовода: как заниматься любимым делом без особых затрат

Садоводство - дело приятное, но хлопотное. Без вложений тут не обойтись. Причем вкладываться придется не только своим трудом, но и финансами. Есть способы, позволяющие свести потерю денег к минимуму.