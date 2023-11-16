Хаматова вышла с разбитым носом на сцену Нового Рижского театра

В Сети распространились кадры, где Чулпан Хаматова вытирает кровь с лица платком.
На снимке рядом с артисткой сидит Кристина Крузе, которая замужем за режиссером постановки Алвис Херманис.
Театральный деятель поставил спектакль «Страна глухих» по мотивам фильма Валерия Тодоровского, который был снят под впечатлением от пьесы Ренаты Литвиновой «Oбладать и принадлежать».
В картине Тодоровского Хаматова играла главные роли с Диной Корзун.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__