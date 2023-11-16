5 способов экономии для садовода: как заниматься любимым делом без особых затрат

19:59 2023-11-16
5 способов экономии для садовода: как заниматься любимым делом без особых затрат

Садоводство - дело приятное, но хлопотное. Без вложений тут не обойтись. Причем вкладываться придется не только своим трудом, но и финансами. Есть способы, позволяющие свести потерю денег к минимуму.

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Способ первый - покупать садоводческие товары в интернете на сайтах совместных покупок. Они есть в каждом большом городе. Это удобно и выгодно, товары дешевле на 30-50%, и есть почти все, что садоводу нужно - семена, удобрения, даже поликарбонатные теплицы.

Способ второй - брать вместо пластиковых или металлических дуг для парников стеклопластиковую арматуру и из нее делать дуги. Материал гнущийся, не гниет, не подвергается разрушению на открытом воздухе, не теряет форму. Из этой же арматуры можно сделать опоры для вьющихся растений или для теплицы. Цена вполне демократичная.

Способ третий - не тратить деньги на саженцы, размножать деревья и кусты самостоятельно. Этому несложно научиться, и занятие увлекательное. С помощью черенкования и прививок получаете разные плодовые культуры без всяких вложений. Так же не мешает освоить такие приемы, как деление кустов, отводок, выращивание из семян.

Способ четвертый - покупать на распродажах. В конце весны или осени крупные садоводческие центры организовывают распродажи посадочного материала. Здесь вполне можно найти что-то стоящее, только выбирать надо повнимательнее.

Способ пятый - брать семена в прозрачных пакетах. Не ведитесь на яркие цветастые упаковки, где не видно, что хранится внутри. Прозрачные пакетики менее презентабельны, зато дают полное представление о содержимом. За красивые картинки и необычные "редкие" сорта придется заплатить дороже, хотя покупаете кота в мешке.

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