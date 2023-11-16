Михалков рассказал о своем отношению к творчеству Shaman

Никита Михалков посетил Санкт-Петербургский международный культурный форум, в рамках которого заявил, что не имеет ничего против творчества певца.
Режиссер назвал артиста прекрасным певцом.
Ранее сообщалось, что в текущем году, по данным опроса ВЦИОМа, Ярослав Дронов стал самым популярным российским исполнителем.
За него отдали свои голоса 33% жителей РФ. Лучшей певицей стала Полина Гагарина с 19% опрошенных.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__