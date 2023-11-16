Михалков рассказал о своем отношению к творчеству Shaman

20:01 2023-11-16
Михалков рассказал о своем отношению к творчеству Shaman

Режиссер Никита Михалков назвал Ярослава Дронова (Shaman) прекрасным исполнителем.

Никита Михалков посетил Санкт-Петербургский международный культурный форум, в рамках которого заявил, что не имеет ничего против творчества певца.

Режиссер назвал артиста прекрасным певцом.

Ранее сообщалось, что в текущем году, по данным опроса ВЦИОМа, Ярослав Дронов стал самым популярным российским исполнителем.

За него отдали свои голоса 33% жителей РФ. Лучшей певицей стала Полина Гагарина с 19% опрошенных.

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