Михалков рассказал о своем отношению к творчеству Shaman

Никита Михалков посетил Санкт-Петербургский международный культурный форум, в рамках которого заявил, что не имеет ничего против творчества певца.

Режиссер назвал артиста прекрасным певцом.

Ранее сообщалось, что в текущем году, по данным опроса ВЦИОМа, Ярослав Дронов стал самым популярным российским исполнителем.

За него отдали свои голоса 33% жителей РФ. Лучшей певицей стала Полина Гагарина с 19% опрошенных.