Новый вид мошенничества в США, который скоро доберется до СНГ: видеозвонок от родственника

Суть нового метода в следующем: вы получаете видеозвонок по одному из мессенджеров от родственника или знакомого, он звонит со своего номера и сам, без посредников просит о помощи.
Человек, говорящий с вами по видеосвязи, рассказывает о трудной ситуации, в которую он попал.
На заднем фоне могут быть вполне правдоподобные декорации: например, больничная палата илю тюремная камера, ну в общем, интерьер, соответствующий истории, которую вам рассказывают по телефону.
Естественно человек, который столкнулся с подобным, сразу ведется и без всяких сомнений отправляет деньги.
Однако подобный видеозвонок - это фальсификация. Мошенники подделывают и голос, и внешность звонящего, и даже "дорисовывают" декорации.
Все можно сделать с помощью специальных компьютерных приложений.
Так же и с номером телефона, мошенники заказывают в другом приложении любой телефонный номер, которого могут звонить. Он будет высвечиваться, когда человек слышит у себя на телефоне вызов.
Разница в том, что позвонить на этот поддельный номер мошеннику вы не сможете.
Поступать в этой ситуации надо так: перезвонить родственнику на мобильный и уточнить все обстоятельства случившегося.
Только так можно убедиться в правдивости слов позвонившего вам человека и уберечь себя от обмана и потери денег.
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