Новый вид мошенничества в США, который скоро доберется до СНГ: видеозвонок от родственника

20:30 2023-11-16
Новый вид мошенничества в США, который скоро доберется до СНГ: видеозвонок от родственника

Схема обмана прежняя - близкому человеку нужна помощь, и поэтому нужно перевести денег. Однако в этой схеме появились некоторые нюансы.

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Суть нового метода в следующем: вы получаете видеозвонок по одному из мессенджеров от родственника или знакомого, он звонит со своего номера и сам, без посредников просит о помощи.

Человек, говорящий с вами по видеосвязи, рассказывает о трудной ситуации, в которую он попал.

На заднем фоне могут быть вполне правдоподобные декорации: например, больничная палата илю тюремная камера, ну в общем, интерьер, соответствующий истории, которую вам рассказывают по телефону.

Естественно человек, который столкнулся с подобным, сразу ведется и без всяких сомнений отправляет деньги.

Однако подобный видеозвонок - это фальсификация. Мошенники подделывают и голос, и внешность звонящего, и даже "дорисовывают" декорации.

Все можно сделать с помощью специальных компьютерных приложений.

Так же и с номером телефона, мошенники заказывают в другом приложении любой телефонный номер, которого могут звонить. Он будет высвечиваться, когда человек слышит у себя на телефоне вызов.

Разница в том, что позвонить на этот поддельный номер мошеннику вы не сможете.

Поступать в этой ситуации надо так: перезвонить родственнику на мобильный и уточнить все обстоятельства случившегося.

Только так можно убедиться в правдивости слов позвонившего вам человека и уберечь себя от обмана и потери денег.

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