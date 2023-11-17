Вечно юный аксолотль - удивительное подводное создание, похожее на маленького дракончика

09:12 2023-11-17
Вечно юный аксолотль - удивительное подводное создание, похожее на маленького дракончика

Это существо давно приковывает внимание ученых из-за уникальной способности возрождать поврежденные конечности и прочие части тела. Аквариумисты так и называют его аквариумным драконом.

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Это необычное животное представляет собой личиночную стадию развития хвостатых земноводных.

Редчайший вид на грани исчезновения. Прообраз многих мультяшных дракончиков.

Относится к отряду хвостатых земноводных, семейства амбистомовых, рода аксолотлей.

Для существа характерна неотения, в переводе с древнегреческого - "бесконечная юность".

Все потому, что аксолотли всю жизнь жизнь остаются личинками, не становясь взрослыми особями.

Это связано с особенностями щитовидной железы: она почти не вырабатывает йод, который отвечает за функцию "взросления".

Личинка достигает 30 см в длину, весит около 300 г, в неволе живет до 15 лет.

Сегодня в природе аксолотля уже почти не встретишь. Обитает он только в двух мексиканских озерах.

По подсчетам ученых дракончиков осталось не более 800-1300 особей.

В России существо живет только в аквариумах. За 10 лет численность аксолотлей в природе уменьшилась более чем в 50 раз.

У животного есть одна уникальная способность: он может отращивать новые части тела - конечности, фрагменты позвоночника, даже мозговые ткани.

Благодаря изучению аксолотля ученые рассчитывают сделать немало интересных открытий, полезных для медицины.

Подводный дракон - это хищник, он питается всякой морской живностью. Кушает не чаще 1-2 раз в неделю.

С удовольствием может полакомиться своим же собратом, например, оттяпать у него ногу, а то и вовсе проглотить целиком.

Те, кто держит аксолотля в аквариуме, знают: трогать его не стоит, даже если очень хочется погладить по спинке няшного дракончика.

От контакта с человеком нежное животное испытывает сильнейший стресс, а также может больно укусить за палец навязчивого незнакомца.

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