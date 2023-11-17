Вечно юный аксолотль - удивительное подводное создание, похожее на маленького дракончика

Это необычное животное представляет собой личиночную стадию развития хвостатых земноводных.
Редчайший вид на грани исчезновения. Прообраз многих мультяшных дракончиков.
Относится к отряду хвостатых земноводных, семейства амбистомовых, рода аксолотлей.
Для существа характерна неотения, в переводе с древнегреческого - "бесконечная юность".
Все потому, что аксолотли всю жизнь жизнь остаются личинками, не становясь взрослыми особями.
Это связано с особенностями щитовидной железы: она почти не вырабатывает йод, который отвечает за функцию "взросления".
Личинка достигает 30 см в длину, весит около 300 г, в неволе живет до 15 лет.
Сегодня в природе аксолотля уже почти не встретишь. Обитает он только в двух мексиканских озерах.
По подсчетам ученых дракончиков осталось не более 800-1300 особей.
В России существо живет только в аквариумах. За 10 лет численность аксолотлей в природе уменьшилась более чем в 50 раз.
У животного есть одна уникальная способность: он может отращивать новые части тела - конечности, фрагменты позвоночника, даже мозговые ткани.
Благодаря изучению аксолотля ученые рассчитывают сделать немало интересных открытий, полезных для медицины.
Подводный дракон - это хищник, он питается всякой морской живностью. Кушает не чаще 1-2 раз в неделю.
С удовольствием может полакомиться своим же собратом, например, оттяпать у него ногу, а то и вовсе проглотить целиком.
Те, кто держит аксолотля в аквариуме, знают: трогать его не стоит, даже если очень хочется погладить по спинке няшного дракончика.
От контакта с человеком нежное животное испытывает сильнейший стресс, а также может больно укусить за палец навязчивого незнакомца.
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