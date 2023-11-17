Причина приезда Леонтьева в Россию раскрыта

Издание "Московский комсомолец" сообщает, что Валерий Леонтьев, хобби которого дизайн интерьеров, переделал свою столичную квартиру.
Он полностью изменил цвет интерьера, поменял стиль в оформлении стен.
Артист сделал в новом варианте своего жилья акцент на игру теней и света.
Отмечается, что в квартире знаменитости изобилие тяжелых драпировок и подсвеченных масок, коллекционированием которых Леонтьев занимается не первый год.
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