Причина приезда Леонтьева в Россию раскрыта

10:49 2023-11-17
Причина приезда Леонтьева в Россию раскрыта

Оказывается, Валерий Леонтьев прилетал в российскую столицу на 2 месяца для обновления дизайна своей жилплощади здесь.

Издание "Московский комсомолец" сообщает, что Валерий Леонтьев, хобби которого дизайн интерьеров, переделал свою столичную квартиру.

Он полностью изменил цвет интерьера, поменял стиль в оформлении стен.

Артист сделал в новом варианте своего жилья акцент на игру теней и света.

Отмечается, что в квартире знаменитости изобилие тяжелых драпировок и подсвеченных масок, коллекционированием которых Леонтьев занимается не первый год.

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