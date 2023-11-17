Две белоруски под Слонимом лечились мухоморами и едва остались живы

О подробностях инцидентов сообщила заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного ЦГИЭ Мария Руфкина.
Одна из пациенток, доставленных в тяжелом состоянии в больницу, нашла рецепт лечения ревматизма в интернете.
Основными ингредиентами были шляпки мухоморов.
Она заготовила грибы, высушила на батарее и стала проходить "курс".
У 44-летней женщины диагностировали тяжелое отравление, бригада врачей боролась за ее жизнь и смогла предотвратить летальный исход.
Второй случай отравления тоже был связан с лечением мухоморами. На этот раз пострадавшая, женщина в возрасте 45 лет, пыталась побороть депрессию.
Она высушила грибочки в духовке, измельчила их и стала есть вместе с лимоном, как советовал интернет.
Мать женщины вовремя спохватилась и вызвала скорую. Несчастную удалось спасти благодаря экстренной помощи специалистов.
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